В Молдове задержали пять судей и прокурора, подозреваемых в коррупции

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдовы задержали 10 человек, среди которых пять судей, прокурор, адвокат, юридический инспектор, врач и один из обвиняемых по уголовному делу. Об этом в среду, 24 октября, сообщает Укринформ.
Отмечается, что все задержанные подозреваются в коррупции.
"Процедура уголовного преследования была начата по инициативе генерального прокурора Молдовы Эдуарда Харунжена. Задержанные (трое судей апелляционной палаты и двое из суда Центрального сектора Кишинева) подозреваются в получении взяток в особо крупных размерах. В обмен на деньги, судьи выносили оправдательные приговоры", - заявили в Генеральной прокуратуре Молдовы.
Отмечается также, что посредниками в получении взяток были адвокат и прокурор, а сбором денег занимались врач и один из обвиняемых, проходящих по уголовному делу. На обнародованном генпрокуратурой видео показано, как один из судей распределяет денежные средства.
Следствие продолжается.
Напомним, несколькими днями ранее в Киеве чиновника задержали на взятке в 650 тысяч гривен.
А в Сумской области на взятке задержали четырех сотрудников полиции.
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Источник: korrespondent.net
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