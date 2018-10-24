В США от опасного вируса умерли шесть детей

В США в штате Нью-Джерси от опасного аденовируса, который поражает органы дыхания, умерли, по меньшей мере, шесть детей в учреждении медицинского типа, а еще 12 человек заболели. Об этом во вторник, 23 октября, сообщил телеканал CNN.

Отмечено, что заражение произошло в Центре ухода и реабилитации Ванаку в Хаскелле (Нью-Джерси). При этом умершие дети были разного возраста.

Также известно, что еще 12 человек были заражены в медицинском центре.

Как сообщается, на данный момент учреждению запретили принимать пациентов из-за вспышки болезни.

Сейчас по факту заражения и многочисленных летальных случаев проводится расследование.

Ранее в Украине за девять месяцев 2018 года было зарегистрировано семь случаев заболевания дифтерией.

Перед этим сообщалось, что в Украине показатели заболеваемости корью за неделю выросли на 28%, причем преимущественно болеют дети.

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Источник: korrespondent.net