Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2018, среда, 10:46
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,41
24. 10. 2018

В США от опасного вируса умерли шесть детей

В США в штате Нью-Джерси от опасного аденовируса, который поражает органы дыхания, умерли, по меньшей мере, шесть детей в учреждении медицинского типа, а еще 12 человек заболели. Об этом во вторник, 23 октября, сообщил телеканал CNN.

Отмечено, что заражение произошло в Центре ухода и реабилитации Ванаку в Хаскелле (Нью-Джерси). При этом умершие дети были разного возраста.

Также известно, что еще 12 человек были заражены в медицинском центре.

Как сообщается, на данный момент учреждению запретили принимать пациентов из-за вспышки болезни.

Сейчас по факту заражения и многочисленных летальных случаев проводится расследование.

Ранее в Украине за девять месяцев 2018 года было зарегистрировано семь случаев заболевания дифтерией.

Перед этим сообщалось, что в Украине показатели заболеваемости корью за неделю выросли на 28%, причем преимущественно болеют дети.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.