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24. 10. 2018

В Запорожской области проходят крупные антитеррористические учения

В Мелитопольском районе Запорожской области в среду, 24 октября, начались антитеррористические учения, которые проводит координационная группа Антитеррористического центра управления СБУ в Запорожской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что учения будут длиться три дня: 24-26 октября в условиях, максимально приближенных к реальным по использованию спецтехники и вооружения.

В учениях также примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, представители органов власти и местного самоуправления.

"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др." - говорится в сообщении.

СБУ призывает граждан сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в городе спецназа и военных.

Напомним, весной антитеррористические учения проходили в Запорожье. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. 

Также масштабные антитеррористические учения в августе прошли на Закарпатье. Тренировки проходили на территории трех районов области.

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Источник: korrespondent.net

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