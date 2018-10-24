Взрывы в Ичне: ГСЧС изъяла 13,2 тысяч боеприпасов

В Черниговской области спасатели проверили и очистили от боеприпасов 37 из 80 участков разминирования, расположенных вокруг арсенала под Ичней, где ранее произошел пожар и взрывы. Об этом в среду, 24 октября, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищены 37 из 80 участков разминирования, 16-ти километровая зона загрязнения уменьшена до 10-ти километровой", - отчитались спасатели.

По данным ведомства, уже изъяты 13 262 взрывоопасных предмета (за сутки - 2261 единицу), отработаны 290 сообщений населения об обнаружении боеприпасов (за сутки - одно).

К тому же, был проведен ремонт кровель и остекление окон в 20 домах, всего с начала работ восстановлены 142 здания.

Сейчас в районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 419 человек и 101 единица техники, в том числе от ГСЧС - 228 человек и 64 единицы техники.

Ранее сстало известно, что спасатели проверили и очистили от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала.

Перед этим сообщалось, что ГСЧС планирует до 15 декабря очистить 79 тысяч гектаров от взрывоопасных предметов после пожара на шестом арсенале Минобороны в Ичнянском районе.

Напомним, в ночь на 9 октября произошел пожар вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складов воинской части А1479 Вооруженных сил Украины. Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения, были эвакуированы 12,5 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net