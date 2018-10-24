Двое мужчин во вторник, 23 октября, пытались на автомобиле пересечь границу России и Украины с телом умершей родственницы, гражданки РФ, в салоне. Об этом сообщила пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что инцидент произошел на пункте пропуска Гоптовка в Дергачевском районе Харьковской области. За рулем машины находился россиянин, а на пассажирском сидении ехал его сын с украинским гражданством.
Во время осмотра салона пограничники обратили внимание на "спящую" на заднем сидении женщину, пристегнутую ремнем безопасности. Как оказалось, она была мертва.
Водитель представился мужем покойной и предъявил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное в России. Однако в настоящее время их подозревают в убийстве.
По словам мужчин, они везли тело родственницы в Украину, чтобы похоронить ее в Запорожской области.
Российские правоохранители, которые несут службу в смежном с Гоптовкой пункте пропуска Нехотеевка, в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ.
Cмотрите фотогалерею: Мертвую иностранку пытались ввезти в Украину под видом пассажира
Ранее сообщалось, что два азербайджанца пытались попасть в Украину за 200 долларов.
Напомним, пограничники с начала года "насобирали" 300 килограмм янтаря.
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Источник: korrespondent.net
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