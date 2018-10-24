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24. 10. 2018

Американские военные в Норвегии попали в масштабное ДТП

Четверо американских военных пострадали в ДТП, которое произошло в норвежской губернии Тренделаг. Они прибыли в страну на учения НАТО Trident Juncture, которые начнутся в четверг, 25 октября, сообщает NRK.

Отмечается, что в общей сложности в ДТП приняли участие семь транспортных средств. Часть из них столкнулись, а некоторые съехали с дороги.

Всем военнослужащим потребовалась помощь врачей, двое из них были доставлены в больницу на вертолете.

Ранее сообщалось, что Украина будет участвовать в Trident Juncture как страна-партнер НАТО.

Напомним, Германии участие в учениях НАТО обойдется в 90 млн евро.

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Источник: korrespondent.net

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