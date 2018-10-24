В горах Карпаты в ночь на среду, 24 октября, начал падать снег, который идет до сих пор. Снегопад можно наблюдать на онлайн-камерах, расположенных на территории горнолыжного курорта Драгобрат, передает Mukachevo.net.

По предварительным данным, в горах выпало уже более десяти сантиметров снега. Именно поэтому спасатели призывают туристов быть осторожными с походами в горы.

Ранее спасатели предупреждали об ухудшении погодных условий, поэтому они находятся в боевой готовности.

Cмотрите фотогалерею: Карпаты засыпает снегом

Как сообщается, снег идет и на другом горнолыжном курорте Буковель.

Ранее в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпало около полуметра снега.

Отметим, первый снег в Карпатах выпал еще 24 сентября.

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Источник: korrespondent.net