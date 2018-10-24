НАБУ задержало сына нардепа Березкина - СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима. Об этом сообщает Слово и Дело со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержанный является бывшим совладельцем агрохолдинга Креатив, с помощью которого из Ощадбанка вывели 20 миллионов долларов.
По информации издания, организатором этой схемы, по версии следствия, является народный депутат от группы Воля народа Станислав Березкин. Завладение $20 млн осуществлялось путем заключения фиктивных сделок о поставке товаров с швейцарской фирмой CREATIV TRADING SA и белизской Quadra Commodities SA Limited на указанную сумму. При этом фактическая поставка товара по этим контрактам осуществлена не была.
В Национальном бюро установили, что $10 млн ЧАО Креатив перечислило Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого $7,64 млн перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО Черноморгидрожелезнобетон. Остальную часть указанных кредитных средств в размере $2,32 млн было перечислено другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке.
По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.
По данным Telegram-канала The Newsroom, среди задержанных также брат Максима Березкина, дочь нардепа ищут.
Как известно, всего по данному делу задержаны десять человек, в том числе бывшие служащие Ощадбанка.
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Источник: korrespondent.net
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