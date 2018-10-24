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24. 10. 2018

В Краматорске из-за запрета на газ отключили отопление

В городе Краматорск Донецкой области теплоснабжающие предприятия не могут подать тепло в дома жителей из-за запрета на использование газа. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, отопительный сезон 2018-2019 годов в Краматорске был начат, как и планировалось, с 16 октября.

"К сожалению, предприятиям-поставщикам тепла пришлось приостановить процесс запуска в связи с запретом на использование голубого топлива. Такая ситуация сложилась во многих городах страны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что от городских властей и Краматорского городского головы Андрея Панкова подготовлены обращения к руководству области и газоснабжающего предприятия по урегулированию сложившейся ситуации.

"Я понимаю, что ситуация с газом довольно не простая, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы она решилась быстрее", – заявил мэр.

Пока теплоснабжающие предприятия ликвидируют аварийные ситуации, сложившиеся на теплосетях.

Напомним, сегодня стало известно, что Украина выполнила план по запасам газа на зиму.

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Источник: korrespondent.net

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