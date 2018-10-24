Во Львовской области вторые сутки блокируют дрогу к пограничному пункту

Жители города Мостиска во Львовской области, что возле украинско-польской границы, вторые сутки перекрывают движение транспорта на автодороге Львов - Шегини требуя отремонтировать улицу Ярослава Мудрого, сообщает в среду, 24 октября, УНИАН.
Отмечается, что акция началась накануне утром. Около 50 местных жителей во вторник начали непрерывно двигаться по пешеходному переходу, чем перекрыли движение по автодороге, которая ведет в направлении украинско-польской границы.
"Протестующие требуют отремонтировать дорогу на улице Ярослава Мудрого в городе Мостиска. По состоянию на 24 октября, акция продолжается. Автомобили для выезда за границу перенаправляются к другим пунктам пропуска и частично в объезд места блокировки. Нарушения общественного порядка со стороны протестующих не зафиксировано", - сообщили журналистам в Львовской ОГА.
В то же время в пресс-службе Патрульной полиции во Львовской области сообщили, что по состоянию на 10:00 24 октября, акция блокирования движения транспорта продолжается. Участники акции пропускают только автомобили специальных служб.
Ранее из-за отсутствия ремонта люди заблокировали движение транспорта по дороге на Черновцы.
Также водители блокировали дороги в Виннице и на Закарпатье, протестуя против высоких цен на горючее.
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Источник: korrespondent.net
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