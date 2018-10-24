Гройсман умолчал о цене газа после отопительного сезона

До конца текущего отопительного сезона цена на газ для населения повышаться не будет. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду, 24 октября.

"Я слышал о том, что начинают сейчас говорить, что либо в этом году, или в этом отопительном сезоне еще будет повышена цена газа в стране на 35%. Я хочу совершенно четко сказать - ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться на будет. Точка. Это решение, которое является абсолютно твердым", - заверил Гройсман.

Премьер отметил, что Украина вошла в отопительный сезон с достаточным уровнем запасов газа. "Это означает, что отопительному сезону ничего не угрожает", – сказал он.

Как сообщалось, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В Кабмине необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.

В свою очередь, президент Петр Порошенко поручил правительству расширить программу субсидий для населения из-за повышения цен на газ.

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Источник: korrespondent.net