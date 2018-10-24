В Греции экс-министра обороны и экономики арестовали за коррупцию

В Греции суд арестовал бывшего министра обороны и экономики страны Янноса Папантониу, а также его жену Ставрулу Курако. Их обвиняют в коррупции, передает в среду, 24 октября, газета Naftemporiki.
Согласно версии обвинения, бывший министр незаконно получил 2,8 млн швейцарских франков ($2,8) за контракт на модернизацию шести фрегатов ВМС Греции.
В то же время Папантониу не только не признал вину, но и заявил, что благодаря модернизации кораблей бюджет страны сэкономил €3 млрд, которые потребовались бы на строительство новых, отмечает издание.
"Я не получал денег, у вас нет абсолютно ничего", - заявил экс-министр.
Отмечено, что Папантониу был министром финансов Греции с 1994 по 2001 год, а с 2001 по 2003 год занимал должность главы Минобороны. В 2013 году Афины обвинили его в том, что он уклонился от налогов и скрыл на счету в швейцарском банке $2,85 млн. Его арестовали вместе с женой, но позже он вышел под залог в €100 тыс., еще €50 тыс. заплатили за освобождение его жены.
В ходе расследования стало известно, что на счетах в швейцарском банке Папантониу хранил деньги, вероятно, полученные благодаря контракту на модернизацию шести фрегатов ВМС, заключенном в 2003 году, отмечают греческие СМИ.
Ранее в Молдове задержали пять судей и прокурора, подозреваемых в коррупции.
Накануне в Киеве чиновника задержали на взятке в 650 тысяч гривен.
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Источник: korrespondent.net
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