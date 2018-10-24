В Украине растут показатели заболеваемости корью

В Украине продолжают расти показатели заболеваемости корью. За неделю заболел 781 человек, из них 564 - дети.Об этом во вторник, 23 октября, сообщается на сайте Минздрава.

Так, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, на протяжении 42 недели 2018 года корью заболел 781 человек - 217 взрослых и 564 ребенка. Это на 10,5% больше, чем на прошлой неделе.

По даннім ведомства, наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией самый низкий - Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская области.

Эпидемиологи отметили, что больше всего болеют корью дети в возрастной категории 5-9 лет - почти 32% всех детей.

"Это те дети, которые не получили вторую дозу КПК вовремя, из-за чего у них не выработался иммунитет к болезни. В рамках усиленной иммунизации процент детей, которые вовремя получили первую дозу КПК, составляет 31,3% (меньше всего - в Черновицкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях). А процент детей, которые вовремя получили две дозы, еще меньше - 25,5% (меньше всего - в Запорожской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях)", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что с начала года корью заболели 33 937 человек - 13 398 взрослых и 20 539 детей.

"С начала года от осложнений кори умерло четырнадцать человек: десять детей и четверо взрослых. По состоянию на 18 октября 2018 года в Украине есть 639 728 доз вакцин. Ими обеспечены все регионы страны", - уточнили в Минздраве.

Напомним, из-за вспышки кори в Ивано-Франковской области закрыли три школы. Еще одну закрыли в Черновицкой области.

Также карантин из-за кори объявляли в в двух школах Винницкой области.

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Источник: korrespondent.net