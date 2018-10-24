Нардеп устроил скандал на заседании рыбной комиссии

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров устроил скандал во время заседания российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море. Об этом сообщает ATR в среду, 24 октября.
Чубаров пришел за заседание и потребовал его прекратить из-за участия представителей РФ.
С просьбой задержать и выдворить главу делегации Росрыбхозяйства Игоря Рулева на место проведения заседания в Киеве вызвали полицию и СБУ.
На заседание также приехал депутат Сергей Высоцкий. Он пояснил, что глава российской делегации Рулев незаконно въехал на территорию Крыма в аэропорт Симферополь.
"А вы приглашаете дипломата российского посольства, вы сидите с преступником. Я вас призываю немедленно прекратить это сборище", - заявил Чубаров.
Украинскую делегацию в комиссии вызвали для консультаций в МИД Украины, сообщил главный редактор в BlackSeaNews Андрей Клименко. Он отметил, что состав этой делегации утверждало Госрыбагентство, а не МИД,
Отмечается, что накануне представитель Меджлиса также без приглашения приехал на заседание комиссии и заявил, что происходит "гибридное размытие суверенитета Украины".
Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий заявило, что в этом году в Крым стали реже заходить иностранные судна.
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Источник: korrespondent.net
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