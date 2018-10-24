В Торецке возобновили водоснабжение - штаб

В городе Торецк Донецкой области возобновили подачу воды. Об этом в среду, 24 октября, сообщила пресс-служба операции Объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.

Так, 14 октября в результате обстрела был поврежден водопровод Горловка - Торецк. Из-за этого прекратилась подача воды в город Торецк и поселки Зализное, Пивденное и Щербиновка.

"60 тысяч человек остались без животворной жидкости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 октября, согласно заявке КП Компания Вода Донбасса, были получены гарантии безопасности на проведение аварийно-восстановительных работ на водоводе в районе шахты Гагарина.

"Аварийно-восстановительные работы поврежденного водопровода начали на следующий же день. И уже в 19:30 водоснабжения в Торецке было восстановлено с постепенным наращиванием давления в водоводе", - отметили в пресс-службе.

Ранее в Донецкой области отключили водоснабжение десяти населенных пунктов в связи с ремонтом насосной станции.

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Источник: korrespondent.net