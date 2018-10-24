Кабмин определил 10 крупных объектов для приватизации

В Украине к продаже подготовили 10 больших объектов государственной собственности. Об этом на заседании правительства в среду, 24 октября, заявил премьер-министра Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.
Он также отметил, что продажа имущества будет происходить при участии международных советников.
"Мы утвердили уже 10 объектов большой приватизации, к которым мы будем привлекать лучшие инвестиции. Мы наняли лучших советников, которые будут помогать нам делать инвестиции в государственную собственность", - сказал Гройсман.
Он также напомнил, что была введена электронная платформа для приватизации малых объектов государственной собственности.
"За несколько месяцев мы провели 203 успешных аукциона. Они были конкурентно проданы. Мы получили в бюджет 280 млн грн. Электронные торги дают среднее повышение стартовой цены в два раза. Наибольший рост в 32 раза", - отметил Гройсман.
По его словам, кроме того, заработала платформа для аренды государственного имущества.
"Мы выполнили план аренды за 2018 год, получив 1,075 млрд грн", - добавил Гройсман.
Напомним, в Украине стартует большая приватизация. Летом Фонд государственного имущества издал 22 приказа о приватизации госпредприятий из перечня большой приватизации.
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Источник: korrespondent.net
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