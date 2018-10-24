Кремль ответил на слова Трампа о ядерном оружии

Заявления президента США Дональда Трампа о намерении наращивать ядерный потенциал фактически является объявлением намерения ввязаться в гонку вооружений. Об этом в среду, 24 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намерений ввязаться в гонку вооружений, наращивание соответствующих потенциалов вооружений", - сказал он.

Так Песков прокомментировал слова американского лидера о том, что США будут наращивать количество ядерных вооружений, пока Россия и Китай "не придут в себя".

"Это сделает мир более опасным. Вы знаете, на разных уровнях мы об этом говорили: и президент говорил, и на иных уровнях, что мы, безусловно, на фоне подобных заявлений, конечно, в первую очередь думаем о наших национальных интересах и о вопросах национальной безопасности России", - добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что глава государства готов совершить поездку в США, однако конкретных решений по данному вопросу на данный момент нет.

"Пока, как вы знаете, во главу угла сейчас встало 11 ноября - возможная встреча двух президентов в Париже на полях многосторонних мемориальных мероприятий, которые там будут проходить", - сказал Песков.

Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп общались тет-а-тет более двух часов, а позже приняли участие в переговорах в расширенном составе. Позже стало известно, что американский лидер пригласил Путина приехать в США.

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Источник: korrespondent.net