В НАТО проведут киберучения

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в Альянсе планируют провести киберучения, однако отказался раскрыть их содержание. Об этом Столтенберг сказал на брифинге в среду, 24 октября, сообщает РИА Новости.

"Киберизмерение является сегодня неотъемлемой частью любых военных учений. Конечно, мы будем проводить киберучения. Но какие именно возможности в киберсфере мы будем тренировать, сейчас вдаваться не буду", - сказал он.

Также генсек напомнил, что ранее "НАТО решила интегрировать национальные возможности в сфере кибербезопасности для проведения миссий и операций".

"Мы будем использовать их в рамках международных норм", - заявил генсек альянса.

В начале октября Столтенберг сообщил, что НАТО создает систему кибернетических сил, в которую планируется включить национальные элементы, они могут быть задействованы при наступательных миссиях. По его словам, несколько стран НАТО уже предложили интегрировать свои возможности в создаваемую альянсом структуру кибербезопасности.

Также во время брифинга Столтенберг прокомментировал разрыв ракетного договора.

Напомним, в Украине с помощью НАТО создается центр киберзащиты. По словам Столтенберга, финансирование этого проекта предоставляет целевой фонд киберзащиты НАТО.

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Источник: korrespondent.net