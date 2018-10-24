Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2018, среда, 15:30
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
24. 10. 2018

На Донбассе погиб венгр из Закарпатья

В операции Объединенных сил на Донбассе погиб житель Закарпатья венгерского происхождения. Об этом в среду, 24 октября, сообщает пресс-служба 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Закарпатский легион в Facebook.

"Украинский венгр, старший солдат Александр Александрович Ур погиб вчера, 23 октября, от пули вражеского снайпера во время выполнения боевой задачи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Закарпатской ОГА, трагический случай произошел вблизи населенного пункта Волноваха Донецкой области.

В сообществе также опубликовали видео, на котором солдат дает свое последнее короткое интервью.

Известно, что 34-летний мужчина был родом из Ужгородского района. У него осталась жена и годовалая дочь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.