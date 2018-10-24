На Донбассе погиб венгр из Закарпатья

В операции Объединенных сил на Донбассе погиб житель Закарпатья венгерского происхождения. Об этом в среду, 24 октября, сообщает пресс-служба 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Закарпатский легион в Facebook.

"Украинский венгр, старший солдат Александр Александрович Ур погиб вчера, 23 октября, от пули вражеского снайпера во время выполнения боевой задачи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Закарпатской ОГА, трагический случай произошел вблизи населенного пункта Волноваха Донецкой области.

В сообществе также опубликовали видео, на котором солдат дает свое последнее короткое интервью.

Известно, что 34-летний мужчина был родом из Ужгородского района. У него осталась жена и годовалая дочь.

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Источник: korrespondent.net