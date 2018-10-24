На программе оздоровления бойцов АТО украли 6 млн грн - СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили механизм хищения средств, выделенных на реабилитацию участников боевых действий. Об этом в среду, 24 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, оперативники спецслужбы установили, что во время торгов на оказание услуг по реабилитации воинов, проведенных Государственной службой Украины по делам ветеранов войны и участников АТО, дельцы предоставили ложные сведения о наличии в медицинском учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы.

В связи с этим участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, предусмотренных по условиям тендера. Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме в течение 2016-2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму свыше шести миллионов гривен.

В рамках начатого уголовного производства директору заведения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений. Продолжается досудебное следствие.

Ранее в Сумах сотрудники СБУ задержали врача, который вымогал у бойца АТО 140 тыс. за присвоение инвалидности.

Ранее в Кривом Роге участник АТО отсудил у маршрутчика две тысячи. Водитель в грубой форме отказал ветерану АТО в бесплатном проезде.

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Источник: korrespondent.net