Дело Ноздровской: Росошанский-младший получил новый приговор

Дмитрия Россошанского признали виновным в аварии, в которой погибла Светлана Сапатинская – сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской. Соответствующий приговор вынес Обуховский районный суд, сообщает в среду, 24 октября, ТСН.
В соответствии с решением суда, Россошанского лишают свободы на семь лет и запрещают водить транспортные средства в течение трех лет. Кроме того виновник ДТП должен выплатить компенсацию морального ущерба родителям погибшей – по 300 тыс. грн и отцу, и матери. В амнистии Россошанскому отказали.
Смертельная авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Тогда Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, насмерть сбил Сапатинскую.
Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда. Дело об убийстве вела сестра Сапатинской Ирина Ноздровская и добилась того, чтобы через два года после смертельной аварии Россошанский оказался на скамье подсудимых. Ему был объявлен приговор в виде семи лет лишения свободы, однако Апелляционный суд этот приговор отменил и вернул дело в суд первой инстанции. А 1 января 2018 года в одной из рек в Киевской области нашли тело Ирины Ноздровской, которая исчезла за несколько дней до этого. Родственники и друзья Россошанского неоднократно угрожали расправой Ирине и ее семье, о чем имеются зарегистрированые уголовные производства. В ее убийстве подозревали отца Дмитрия - Юрия Росошанского.
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Источник: korrespondent.net
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