МВФ даст денег только после новых тарифов на тепло

Новая программа поддержки экономической политики Украины будет утверждена только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ. Такое решение принял Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ), сообщает в среду, 24 октября, Интерфакс-Украина.

Отмечается, что соответствующая информация содержится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов.

"Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда", – говорится в документе.

Как сообщалось, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В Кабмине необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами. Однако, сегодня СМИ сообщали, что МВФ требует повысить цены на газ еще на 40%. А в Минсоцполитики заявили, что тарифы на тепло могут вырасти на 16%.

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Источник: korrespondent.net