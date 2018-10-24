Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2018, среда, 17:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
24. 10. 2018

САП направила в ГПУ представление на арест нардепа Березкина

Специализированная антикоррупционная прокуратура в среду, 24 октября, направила главе ГПУ Юрию Луценко представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Верховной Рады Станислава Березкина. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.

Он отметил, что необходимость ареста Березкина связана с расследованием коррупции чиновников Ощадбанка и группы Креатив.

По данным следствия, за период с сентября 2013 по январь 2014 года они незаконно завладели денежными средствами на сумму в $20 млн.

 

Сегодня стало известно, что НАБУ задержало сына народного депутата Станислава Березкина Максима. Задержанный является бывшим совладельцем агрохолдинга Креатив, с помощью которого из Ощадбанка вывели 20 миллионов долларов. Как известно, всего по данному делу задержаны десять человек, в том числе бывшие служащие Ощадбанка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.