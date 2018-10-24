САП направила в ГПУ представление на арест нардепа Березкина

Специализированная антикоррупционная прокуратура в среду, 24 октября, направила главе ГПУ Юрию Луценко представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Верховной Рады Станислава Березкина. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.

Он отметил, что необходимость ареста Березкина связана с расследованием коррупции чиновников Ощадбанка и группы Креатив.

По данным следствия, за период с сентября 2013 по январь 2014 года они незаконно завладели денежными средствами на сумму в $20 млн.

Сегодня стало известно, что НАБУ задержало сына народного депутата Станислава Березкина Максима. Задержанный является бывшим совладельцем агрохолдинга Креатив, с помощью которого из Ощадбанка вывели 20 миллионов долларов. Как известно, всего по данному делу задержаны десять человек, в том числе бывшие служащие Ощадбанка.

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Источник: korrespondent.net