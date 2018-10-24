За неделю на Донбассе "тишину" нарушили более девяти тысяч раз

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за минувшую неделю зафиксировали около 9 400 нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщил первый замглавы миссии Александр Хуг на брифинге в среду, 24 октября.

"На позапрошлой неделе мы зафиксировали 12 800 таких нарушений. На четверть уменьшилось количество этих нарушений ", - отметил замглавы СММ ОБСЕ.

Хуг добавил, что практически каждую неделю большинство зафиксированных нарушений режима прекращения огня произошли в Донецкой области. Но, конечно же были зафиксированы нарушения и в Луганской области.

"Самым волнующим фактом является то, что до сих пор не отведено вооружение, я имею в виду танки, минометы, артиллерийские установки, в том числе и реактивные системы залпового огня", - подчеркнул Хуг.

Ранее Хуг заявлял, что боевые действия на Донбассе можно прекратить в течение одного часа.

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Источник: korrespondent.net