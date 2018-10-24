В аэропорту Борисполь задержали бизнесмена из Беларуси - СМИ

В Украине на запрос белорусских компетентных органов задержали гражданина Беларуси Дмитрия Дашука. Об этом в среду, 24 октября, сообщает белорусская служба Радио Свобода.
Отмечается, что Дашука задержали 15 октября в киевском аэропорту Борисполь, когда он въезжал на территорию Украины из одной из европейских стран.
Суд решил, что он будет находиться в Киевском следственном изоляторе до 23 ноября - до тех пор украинская и белорусская сторона должны подготовить необходимые для его экстрадиции документы.
В Беларуси Дашука обвиняют в ряде преступлений: несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей, а также в создании, распространенииили сбыте вредных программных или технических средств и незаконном сборе информации с коммерческой или банковской тайной.
Ранее в Киеве задержали бизнесмена, который поставлял медикаменты сепаратистам "ДНР".
Также сообщалось, что силовики задержали предпринимателя, который поставлял медикаменты в медучреждения, где лечат сепаратистов.
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Источник: korrespondent.net
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