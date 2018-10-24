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24. 10. 2018

В доме бывшего президента США нашли бомбу - СМИ

В доме бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря и кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон обнаружили бомбу. Об этом в среду, 24 октября, сообщает агентство Associated Press в Twitter.

Дом Клинтонов находится в пригороде Нью-Йорка.

"Бомба найдена дома Хиллари и Билла Клинтона в пригороде Нью-Йорка", - говорится в сообзении.

По данным The New York Times, подозрительную посылку обнаружил работник, который занимается сортировкой почты. Мощность бомбы не уточняется.

Другой информации на данный момент нет.

Отметим, днем ранее сообщалось, что взрывчатку нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса.

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Источник: korrespondent.net

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