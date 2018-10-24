Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2018, среда, 18:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
24. 10. 2018

Европарламент поддержал запрет на одноразовый пластик

Европарламент большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию. Соответствующее решение было принято в среду, 24 октября, сообщает DW.

В частности, под запрет попадает одноразовая пластиковая продукция, в частности, пластиковые трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы.

С предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия выступила в мае. Кроме того, в Еврокомиссии предлагают сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.

В случае принятия закона производителей данной продукции могут обязать возместить ущерб экологии и сообщать потребителям о том, как на окружающую среду могут повлиять влажные салфетки, сигаретные фильтры, пластиковые упаковки и полиэтиленовые пакеты.

Теперь Теперь Еврокомиссия может начать переговоры со странами - членами Евросоюза о введении запрета.

Проклятье морей. Пластик убивает миллионы животных

Напоним, с 1 января 2021 года в Молдове запретят одноразовую пластиковую посуду.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.