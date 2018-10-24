Европарламент поддержал запрет на одноразовый пластик

Европарламент большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию. Соответствующее решение было принято в среду, 24 октября, сообщает DW.
В частности, под запрет попадает одноразовая пластиковая продукция, в частности, пластиковые трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы.
С предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия выступила в мае. Кроме того, в Еврокомиссии предлагают сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.
В случае принятия закона производителей данной продукции могут обязать возместить ущерб экологии и сообщать потребителям о том, как на окружающую среду могут повлиять влажные салфетки, сигаретные фильтры, пластиковые упаковки и полиэтиленовые пакеты.
Теперь Теперь Еврокомиссия может начать переговоры со странами - членами Евросоюза о введении запрета.
Проклятье морей. Пластик убивает миллионы животных
Напоним, с 1 января 2021 года в Молдове запретят одноразовую пластиковую посуду.
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Источник: korrespondent.net
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