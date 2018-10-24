Половина украинцев негативно относятся к МВФ - опрос

Более половины украинцев (53,5%) считают негативным влияние Международного валютного фонда на политику Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Респондентов просили ответить, считают ли они, что существует заграничное влияние на Украину. 71,7% опрошенных ответили утвердительно, при этом 25,5% назвали такое влияние решающим, а 46,2% – значительным. 13,9% опрошенных считают, что влияние существует, но незначительное, 3,3% – что существенного влияния нет, а 11,1% затруднились ответить.
После этого респондентам предлагалось выбрать не более трех вариантов из определенного перечня стран и организаций, чье влияние на политику Украины они считают наиболее существенным.
53,8% опрошенных назвали США, 46,1% – Европейский Союз, 39,4% – Россию, 29,4% – МВФ, 6,4% – международные организации (Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы), 2,2% – международные бизнес-компании, 2,5% – другое. 14,2% опрошенных затруднились ответить на вопрос, а 3,5% считают, что никто из перечисленных не осуществляет влияние на украинскую политику.
При этом наиболее позитивно респонденты оценили влияние ЕС – 55,3% позитивных оценок против 28,9% негативных, а влияние США позитивно оценили 44,2% опрошенных, негативно – 36,2%. Наиболее негативным респонденты посчитали влияние России – 74,5% негативных оценок против 8,8% позитивных, а влияние МВФ назвали негативным 53,5% опрошенных, позитивным – 24,4%.
Также 41,8% опрошенных позитивно оценили влияние международных организаций, а определить характер влияния международных компаний затруднились 46,2% респондентов.
Опрос проводился 16-28 августа среди 2 041 респондента в возрасте от 17 лет во всех регионах, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
Как сообщалось, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В Кабмине необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами. Однако, сегодня СМИ сообщали, что МВФ требует повысить цены на газ еще на 40%. А в Минсоцполитики заявили, что тарифы на тепло могут вырасти на 16%.
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Источник: korrespondent.net
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