На Прикарпатье зафиксированы аварийные обесточивания

В Ивано-Франковской области из-за сильного ветра зафиксированы обесточивания в Долинском, Калушском районах и Яремчанской зоне. Об этом в среду, 24 октября, сообщает ОАО Прикарпатьеоблэнерго.

По данным ведомства, порывы ветра еще не достигли максимальной скорости, но он заметно усиливается. В некоторых районах уже зафиксированы единичные отключения, вызванные непогодой.

"Бригады работают над восстановлением электроснабжения, но вероятность новых отключений остается", - сообщают в Прикарпатьеоблэнерго.

По их информации, если линии колл-центра будут перезагружены, об отключении электроэнергии можно узнать на сайте компании.

Как сообщалось, в Украине на протяжении 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий.

Напомним, в Карпатах в ночь на 24 октября начал падать снег.

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Источник: korrespondent.net