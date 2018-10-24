Открыт всеукраинский конкурс Агро 2019, на кону – поездка в Париж

Это один из семи всеукраинских конкурсов, которые в течение года реализует благотворительный Фонд Бориса Колесникова. Цель проекта: мотивировать студентов, показать перспективы профессии, дать возможность проверить силы в создании инновационных решений и бизнес-стартапов.
К участию в «Агро» приглашаются студенты технических специальностей профильных вузов дневной формы обучения, а также молодые специалисты до 25 лет. Желающие участвовать в проекте должны пройти онлайн-регистрацию. Далее их ждут два отборочных этапа: комплексное тестирование по профильным предметам и презентация собственных бизнес-разработок перед экспертным жюри. Авторы тридцати лучших стартапов будут награждены поездкой в Париж, на ведущую мировую выставку сельского хозяйства и животноводства SIMA 2019.
Президент благотворительного Фонда Борис Колесников подчеркнул, что агросектор имеет огромное значение для развития украинской экономики и наличие квалифицированных кадров с нестандартным мышлением и новыми подходами в управлении является одним из основных факторов его успешного функционирования. «Согласно оценкам ООН, Украина может прокормить 900 миллионов человек, а это почти каждый седьмой житель планеты! Конкурс «Агро» объединяет лучших молодых аграриев – будущую сельскохозяйственную элиту. Именно эти люди совсем скоро будут управлять важным для Украины сектором экономики. Победителей ждет поездка в Париж на мировой форум сельского хозяйства, где они смогут не просто ознакомиться с лучшими достижениями сферы, а и поделиться своим опытом, знаниями и идеями», – отметил Борис Колесников.
Эксперты отрасли и преподаватели приветствуют образовательную инициативу Бориса Колесникова. Инвестиции в образование будущих специалистов, знакомство с передовыми достижениями агропромышленного комплекса в разных странах, обмен опытом с ведущими специалистами позволят создать новую генерацию грамотных украинских специалистов.
«Очень привлекателен формат конкурса. Участие в нем требует от студентов нестандартного применения знаний, способности прогнозировать, учитывать местные особенности АПК, проявлять бизнес-мышление. Планка установлена высоко, и мы рады, что наши ребята не боятся решать сложные задачи. Ожидаем их увидеть среди победителей этого престижного проекта», – рассказал проректор по научно-педагогической работе Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко Алексей Алферов.
В прошлом учебном году в конкурсе «Агро» соревновались 1 500 студентов, представлявших 20 профильных вузов страны. Авторы тридцати проектов-победителей посетили международную сельскохозяйственную выставку Fieragricola 2018 в Вероне (Италия).
Напомним, в 2018-2019 учебном году Фонд Бориса Колесникова организует всеукраинские проекты «Авиатор 2019», «Пищевые технологии 2019», «Морское дело 2019», «Железнодорожник 2019», «Программист 2019», «Архитектор 2019» и «Агро 2019». Победители всех конкурсов будут награждены поездками на ведущие международные профильные выставки по всему миру.
Источник: korrespondent.net
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