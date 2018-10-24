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24. 10. 2018

В США массово рассылают посылки с бомбами

Секретная служба США заявила о перехвате подозрительных посылок, которые были отправлены бывшему американскому президенту Бараку Обаме и нынешнему главе государства Дональду Трампу в Белый дом. Об этом в среду, 24 октября, сообщает ABC News.

По информации службы, посылка, которую должны были доставить к дому Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, была перехвачена накануне вечером, а посылка для Обамы - уже 24 октября в Вашингтоне.

В спецслужбе подчеркнули, что в ходе обязательной проверки эти посылки были сразу же идентифицированы как возможные взрывные устройства. Секретная служба заверяет, что бывшие топ-чиновники были в безопасности, так как опасные посылки к ним бы не были доставлены.

В то же время, в Нью-Йорке эвакуировали офис телекомпании CNN.

"CNN New York только что эвакуировали. Полиция везде", - написал репортер телекомпании Эрик Левенсон в Twitter.

NBC со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что подозрительный пакет отправили корреспонденту CNN.

Отметим, днем ранее сообщалось, что взрывчатку нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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