В США массово рассылают посылки с бомбами

Секретная служба США заявила о перехвате подозрительных посылок, которые были отправлены бывшему американскому президенту Бараку Обаме и нынешнему главе государства Дональду Трампу в Белый дом. Об этом в среду, 24 октября, сообщает ABC News.
По информации службы, посылка, которую должны были доставить к дому Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, была перехвачена накануне вечером, а посылка для Обамы - уже 24 октября в Вашингтоне.
В спецслужбе подчеркнули, что в ходе обязательной проверки эти посылки были сразу же идентифицированы как возможные взрывные устройства. Секретная служба заверяет, что бывшие топ-чиновники были в безопасности, так как опасные посылки к ним бы не были доставлены.
В то же время, в Нью-Йорке эвакуировали офис телекомпании CNN.
"CNN New York только что эвакуировали. Полиция везде", - написал репортер телекомпании Эрик Левенсон в Twitter.
NBC со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что подозрительный пакет отправили корреспонденту CNN.
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Источник: korrespondent.net
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