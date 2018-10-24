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24. 10. 2018

Венгрия предлагает Киеву договор о нацменьшинствах

Венгрия предложила Украине заключить соглашение о защите национальных меньшинств.Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, информирует пресс-служба правительства Венгрии в среду, 24 октября.

Согласно предложению, две страны должны воздерживаться от политики, которая могла бы привести к ассимиляции национальных меньшинств и изменению национального состава в определенном регионе.

"Украинская сторона обещала рассмотреть предложение", - отметил Сийярто. Он ожидает, что венгерская и украинская стороны обсудят детали предложения на встрече в Милане 7 декабря.

Он отметил, что считает положительным то, что петицию с призывом к депортации представителей венгерского национального меньшинства с Закарпатья изъяли с сайта украинского парламента.

Он также приветствовал и начатое расследование по поводу "лживых рекламных щитов, направленных против лидеров венгерского национального меньшинства".

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин встретился в Варшаве с венгерским коллегой Петером Сиярто.

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Источник: korrespondent.net

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