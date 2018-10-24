У Трампа отреагировали на рассылку бомб по почте

Белый дом считает попыткой жестокого нападения отправку посылок с бомбами экс-президенту Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс в среду, 24 октября, передает РИА Новости.
"Мы осуждаем недавнюю попытку жестокого нападения на президента Обаму, президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других публичных персон", - сказала Сандерс.
По ее словам, злоумышленники ответят перед законом во всей полноте.
Как сообщает Associated Press, в администрации президента Дональда Трампа заявили о попытках террора.
"Эти попытки нас терроризировать - отвратительны", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что посылку с бомбой также отправили в Белый дом. Источник CNN в Белом доме отметил, что устройство было похоже на те, что были отправлены Хиллари Клинтон и Бараку Обаме.
Собеседник телеканала сообщил, что все бомбы были работоспособны, хотя их конструкция и была примитивной.
Тем не менее, позже секретная служба США опровергла сообщения о перехвате подозрительной посылки, адресованной в Белый дом.
"На данный момент Секретная служба перехватила две подозрительные посылки: одна в Нью-Йорке и одна в Вашингтоне. Сообщения о третьей перехваченной посылке, адресованной в Белый дом, не соответствуют действительности", - сообщает Секретная служба в Twitter.
Отметим, днем ранее сообщалось, что взрывчатку нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса.
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Источник: korrespondent.net
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