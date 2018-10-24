От Украины требуют полмиллиона евро за убитого на Донбассе журналиста

Семья убитого на Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли требует от Украины компенсацию в размере 500 тысяч евро. Об этом говорится в документах Кабинета министров Украины, которыми располагает агентство Украинские новости.

Правительство 24 октября разрешило Министерству юстиции Украины провести в 2018 году закупку юридических услуг для участия в процессе по рассмотрению гражданского иска родственников Роккелли, который 31 июля был принят к рассмотрению судом итальянского города Павия.

Суд мотивировал решение начать процесс тем, что Украина обязана в рамках Женевской конвенции о защите жертв войны защищать гражданское население в зоне конфликта. Размер требуемой компенсации составляет 500 тысяч евро.

Кроме семьи погибшего, возмещения убытков от Украины требуют Национальная федерация СМИ Италии, Ассоциация журналистов Ломбардии и Ассоциация журналистов-фрилансеров Cesure Lab, среди основателей которой был погибший Роккелли.

Напомним, за девять месяцев 2018 года в мире были убиты 56 журналистов из-за профессиональной деятельности.

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Источник: korrespondent.net