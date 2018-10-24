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24. 10. 2018

На Донбассе за день ранен один военный

На Донбассе в течение текущих суток, 24 октября, сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщается в сводке Операции объединенных сил.

Отмечается, что опорные пункты украинских военных вблизи Гнутово обстреляны из минометов 82 калибра, а позиции возле Новолуганского, Каменки, Катериновки и Тарамчука - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также дважды за день шли боевые действия вокруг хутора Вольного. Противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ходе боевых действий один боец ВСУ получил ранения.

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Источник: korrespondent.net

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