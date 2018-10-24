Под Киевом мужчина устроил стрельбу на предприятии: есть погибший

В Иванковском районе Киевской области 45-летний мужчина устроил стрельбу на предприятии, в результате чего один работник погиб, еще двое получили ранения. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инцидент произошел в селе Олизаровка.
По данным полиции, подозреваемый на почве неприязненных отношений решил убить трех работников предприятия.
"Взяв с собой ружье, он пришел в помещение столовой, где находились двое пострадавших, и совершил по ним несколько выстрелов, однако мужчинам удалось сбежать", - сказано в сообщении.
После этого злоумышленник несколько раз прицельно выстрелил в 32-летнего мужчину, который умер на месте происшествия.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство. Однако, в виду того, что мужчина скрылся с места преступления, полиция объявила его в розыск.
Ранее в Одессе на улице Рихтера произошла стрельба. Была ранена уроженка Вьетнама, которая занимается обменом валют на промрынке 7 километр.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.