Жители Ичнянского района могут возвращаться домой - ГСЧС

Жители Ичнянского района Черниговской области могут возвращаться в свои дома после эвакуации в связи с пожаром на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба. Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин на своей странице в Facebook в среду, 24 октября.
"В 18.00 руководитель тушения пожара на 6 арсенале Минобороны объявил ее ликвидацию", - написал Чечеткин.
По его словам, руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, и.о. главы Черниговской обладминистрации, подписала распоряжение о возобновлении движения автотранспорта и железнодорожного сообщения в Ичнянском районе. Воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто с 3.00 четверга, 25 октября.
"Наши спасатели работают дальше - разминируют загрязненную территорию и восстанавливают поврежденные дома ", - добавил Н.Чечеткин.
В свою очередь, на сайте Черниговской обладминистрации сообщается, что с 29 октября, после завершения школьных каникул, дети смогут вернуться к образовательному процессу.
Напомним, ГСЧС планирует до 15 декабря очистить 79 тысяч гектаров от взрывоопасных предметов после пожара на шестом арсенале Минобороны в Ичнянском районе.
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Источник: korrespondent.net
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