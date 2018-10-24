В ЕС хотят назначить спецпредставителя по Донбассу

Европарламент предлагает назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса. Об этом говорится в проекте резолюции относительно ситуации в Азовском море, который есть в распоряжении Укринформа.

Европарламентарии также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини выступить с предложением о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на наблюдение за ситуацией в Азовском море.

"Европарламент призывает высокого представителя ЕС - вице-президента Еврокомиссии тщательно отслеживать развитие ситуации с безопасностью в Азовском море, учитывая рост возможности потенциального конфликта в Европе, что будет иметь большие последствия для безопасности, которые напрямую коснутся ЕС и стран-членов. В связи с этим ЕП считает, что наиболее эффективным будет назначение специального посланника ЕС по Крыму и региону Донбасса, который также будет ответственным за Азовское море", - говорится в проекте документа.

Европарламент проголосует отмеченную резолюцию в четверг, 25 октября.

Ранее президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 12 октября О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net