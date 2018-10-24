Убийство журналиста: Париж пригрозил санкциями Эр-Рияду

Франция готова ввести экономические санкции в отношении Саудовской Аравии в случае подтверждения ее ответственности за убийство известного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера французского правительства Бенжамина Гриво.

"Пока факты вокруг убийства Хашукджи не будут выяснены до конца, мы не будем предпринимать никаких шагов. Однако в случае подтверждения вины Эр-Рияда Париж готов ввести санкции против Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

Это первый случай публичной угрозы Франции ввести санкции против Саудовской Аравии в течение расследования гибели Хашукджи.

Напомним, Хашукджи писал для газеты The Washington Post и критиковал действия саудовских властей, он пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист намеревался забрать документы для свадьбы.

Саудовская Аравия официально признала смерть журналиста 20 октября. В генпрокуратуре заявили, что в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший смерть Хашукджи.

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Источник: korrespondent.net