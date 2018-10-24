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24. 10. 2018

В офисе CNN нашли бомбу и конверт с белым порошком

В поступившей в центральный офис CNN посылке были найдены взрывное устройство и конверт с белым порошком. Об этом заявил начальник полиции Нью-Йорка Джим О'Нейл на пресс-конференции в среду, 24 октября.

"Мы такое видели раньше. Мы видели и хуже. Нас не запугать, и мы привлечем к ответственности этих правонарушителей (отправивших посылку)", - сказал он.

Ранее в среду была проведена эвакуация сотрудников Тайм-Уорнер-Центра, в котором находится штаб-квартира CNN. Здание центра оцеплено полицией.

Посылки с взрывными устройствами были также направлены Биллу и Хиллари Клинтон, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру.

До этого посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.

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Источник: korrespondent.net

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