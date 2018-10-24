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24. 10. 2018

В Германии трое пожарных специально устраивали поджоги

Трое пожарных в немецком городе Нойс, вблизи Дюссельдорфа, умышленно устроили серию пожаров, поскольку хотели что-то потушить. В целом их действия нанесли ущерб почти на миллион евро, пишет Deutsche Welle.

Как отмечается, трое молодых волонтеров местной пожарной службы в целом совершили 13 поджогов в период между октябрем 2017 года и январем 2018 года.

В этом признался один из подозреваемых через своего адвоката. Обвиняемый отметил, что мотивом было "стремление тушить пожары" из-за отсутствия пожаров в городе. Двое адвокатов других подозреваемых озвучили похожую мотивацию своих клиентов.

Трое подозреваемых в возрасте от 20 до 23 лет поджигали транспортные средства (в частности грузовики и мотоциклы) и дома. В целом их действия нанесли ущерб почти на миллион евро. Подсудимым грозит крупный штраф и заключение.

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Источник: korrespondent.net

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