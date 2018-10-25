Украинцам опасно посещать Беларусь - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным. Об этом он сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - сказал министр.
По словам Климкина, Россия присутствует в Беларуси в сфере безопасности. Однако, дипломат подчеркнул, что "в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем".
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дважды пожаловался на нелегальные поставки оружия в Беларусь, в связи с чем распорядился увеличить численность пограничников на границе с Украиной.
В Госпогранслужбе Украины слова Лукашенко об оружии опровергли.
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На границе с Беларусью контрабанды оружия не нашли
Источник: korrespondent.net
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