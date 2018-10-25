Сорвался тендер на строительство мемориала Небесной сотни

Государственное учреждение "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" объявило повторный тендер на реконструкцию аллеи Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до дома №3-5. Этот участок будет мемориальным комплексом Небесной Сотни. Об этом свидетельствуют данные ProZorro.

Первый аукцион должен был состояться 24 октября, однако тендер был отменен в связи с тем, что заявку подал только один участник, и в этот же день объявлен повторный. Предложения на него можно подавать до 8 ноября, а аукцион состоится 9 ноября.

Реконструкция аллеи должна быть завершена до 30 сентября 2019 года. Стоимость работ остается прежней - 154 млн гривен.

Мемориальный комплекс будет состоять из двух частей. В начале - со стороны Майдана и Крещатика - должна появиться мемориальная стела, которая аркой будет врезаться в холм. Она будет состоять из 107 плит с именами каждого из Небесной Сотни. Накладываясь друг на друга, они будут создавать сплошную стену.

Мост над аллеей Героев Небесной сотни станет условной границей начала нового пространства - парковой зоны (сейчас там дорога). По обе стороны аллеи высадят 100 лип.

В конце мемориального пути будет сад, который создаст место отдыха между будущим музеем Революции Достоинства и Октябрьским дворцом.

Ранее в Киеве открыли Мемориал погибшим на Донбассе.

Семьи Героев Небесной Сотни согласны на перенос мемориала

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Источник: korrespondent.net