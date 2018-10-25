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25. 10. 2018

В Париже умер писатель и диссидент Анатолий Гладилин

В Париже на 84-м году жизни умер прозаик Анатолий Гладилин. Об этом пишет газета Культура.

В СССР Гладилин работал заведующим отделом литературы и искусства в "Московском комсомольце", затем редактором на киностудии имени Горького. Его "Хроника времен Виктора Подгурского", которую опубликовал журнал "Юность" в конце 1956 года, стала одним из первых произведений оттепели.

В 1976 году Анатолий Гладилин был вынужден из-за критики советской власти эмигрировать из СССР во Францию, где ему удалось опубликовать романы: "ФССР. Французская Советская Социалистическая республика", "Жулики, добро пожаловать в Париж!", "Улица генералов".

В эмиграции он сотрудничал с Радио Свобода и "Немецкой волной". Последняя книга Гладилина, сборник "Тигрушка", вышла в 2015 году.

Причина смерти известного советского прозаика не уточняется.

Как сообщалось, два рассказа американского писателя Эрнеста Хемингуэя, которые ранее не издавались, будут опубликованы летом 2019 года. 

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Источник: korrespondent.net

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