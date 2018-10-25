Филарет озвучил требования к будущему главе Единой церкви

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет озвучил критерии, которые будут учтены при избрании предстоятеля Единой поместной церкви в Украине.
В эфире Украинского радио он сообщил, что Украинскую церковь, согласно условиям Константинопольского патриарха, должен возглавить архиепископ - митрополит, а не патриарх. В связи с этим глава УПЦ КП получил расширенный (архиепископ и митрополит Киевский и Всея Руси Украины) и сокращенный титулы (патриарх Киевский и Всея Руси Украины, для внутреннего использования).
"Надо иметь богословское образование, надо знать церковные каноны, надо иметь опыт управления епархией и опыт управления церковью. А если опыта нет - то дела не будет", - заявил Филарет.
Глава УПЦ КП подчеркнул, что не готов поступиться личными амбициями в вопросе избрания главы новой церкви.
"Нет! Но не потому, что я считаю себя таковым. А потому, что Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь. И поэтому ради того, чтобы сохранить Украинскую православную церковь и довести ее до завершения я должен работать до конца", - сказал он.
Ранее предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет заявил, что язык богослужений после создания в Украине единой поместной православной церкви будет в основном украинским.
УПЦ КП утвердила формы титула патриарха Филарета
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Источник: korrespondent.net
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