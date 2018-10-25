В Лондоне мужчина с отверткой напал на двух полицейских

Двое офицеров полиции пострадали на северо-западе Лондона в результате нападения вооруженного отверткой мужчины. Об этом в среду, 24 октября, информировала пресс-служба Скотленд-Ярда.

Инцидент произошел на улице Лоуренс-гарденс в районе Барнет. Представители общественности сообщили полицейским о подозрительно ведущем себя мужчине, в руках у которого была отвертка. Когда они приблизились к нему, он напал на них, нанеся одному удар в голову, а другого ранив руку.

"Полицейские были доставлены лондонской службой скорой помощи в больницу на севере Лондона для оказания им медицинской помощи. Полученные ими травмы не опасны для жизни", - отметили в пресс-службе лондонской полиции.

29-летний мужчина был задержан по подозрению в покушении на убийство и доставлен в полицейский участок, где он остается под стражей.

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Источник: korrespondent.net