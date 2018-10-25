Объединение произойдет до конца года - Филарет

Предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет выразил надежду, что Украина получит Томос до конца года. Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.
"Думаю, что да. До конца года произойдет объединение (церквей), и Томос – получим, и будем иметь одну в Украине православную церковь", - сказал он.
По его словам, Вселенский патриарх будет способствовать объединению церквей в Украине.
"Я думаю, что поможет нам Вселенский патриарх в этом. Ведь будет представитель Вселенского патриарха на этом объединительном Соборе. Он будет содействовать тому, чтобы объединение состоялось", - добавил он.
В то же время Филарет отмечает, что президент не будет принимать участия в соборе.
"То, что предоставление Томоса имеет политическое значение – мы от этого не отказываемся. А точнее создание независимой украинской церкви имеет политическое значение. Поэтому без украинской церкви, не может существовать государство... Поэтому государство и церковь взаимосвязаны, хотя государство не вмешивается во внутреннюю жизнь церкви... Вот, например, будет Собор. А президент не будет иметь никакого участия. Потому мы сами должны объединиться, принять устав и т.д. ", - сообщил Филарет.
Он считает, что Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры должны добровольно принять решение о присоединении к единой украинской автокефальной православной церкви.
"Мы верим в то, что монахи-украинцы выберут украинскую православную церковь. Потому что не быть тому, чтобы украинская святыня находилась в подчинении Москвы. Сама братия должна решить к московской церкви они принадлежат, или к украинской", - сообщил Филарет.
"Мы не будем участвовать в избрании той или иной парафии украинской церкви или российской. Они сами должны определиться и к нам обратиться", - добавил он.
Как сообщалось, накануне президент Петр Порошенко провел встречу с экзархами Вселенского патриарха, которые вернулись из Константинополя в Украину, чтобы продолжить работу над последним этапом предоставления украинской церкви томоса.
Церковная игра престолов. Что еще нужно для Томоса
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Источник: korrespondent.net
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