Итоги 24.10: Тарифы на тепло и учения СБУ

В Запорожской области проходят крупные антитеррористические учения

В Мелитопольском районе Запорожской области в среду, 24 октября, начались антитеррористические учения, которые проводит координационная группа Антитеррористического центра управления СБУ в Запорожской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что учения будут длиться три дня: 24-26 октября в условиях, максимально приближенных к реальным по использованию спецтехники и вооружения.

Карпаты засыпает снегом

В горах Карпатах в ночь на среду, 24 октября, начал падать снег, который идет до сих пор. Снегопад можно наблюдать на онлайн-камерах, расположенных на территории горнолыжного курорта Драгобрат.

По предварительным данным, в горах выпало уже более десяти сантиметров снега. Именно поэтому спасатели призывают туристов быть осторожными с походами в горы.

На Банковой митинговали из-за повышения цен на газ

У Администрации президента в Киеве несколько сотен активистов провели митинг с требованием приостановить решение правительства о повышении цен на газ для населения. В связи с акцией для движения автотранспорта была перекрыта часть улицы Институтской от улицы Садовая до Аллеи Героев Небесной Сотни. Улица Банковая перекрыта кордоном полицейских и нацгвардейцев.

Активисты, большинство из которых составляют люди пожилого возраста, вели себя мирно. Митинг с такими же требованиями прошел и под зданием Кабмина.

МВФ требует повысить цены на газ еще на 40%

Цена на газ для населения в Украине должна повыситься еще на 40%, только так она сравняется с рыночной, как и было утверждено во время переговоров Кабмина с Международным валютным фондом.

Ранее планировалось поднять тарифы за один раз, теперь же повышение цен распределили на несколько этапов, растянутых на один год. Сообщается, что очередные подорожания должны произойти весной 2019 года - тогда цены повысятся на 15% - и осенью 2019 года.

Тарифы на тепло могут вырасти на 16%

В результате подорожания газа тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства.

Он напомнил, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду - это стоимость газа.

В США массово рассылают посылки с бомбами

Секретная служба США заявила о перехвате подозрительных посылок, которые были отправлены бывшему американскому президенту Бараку Обаме и нынешнему главе государства Дональду Трампу в Белый дом.

По информации службы, посылка, которую должны были доставить к дому Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, была перехвачена накануне вечером, а посылка для Обамы - уже 24 октября в Вашингтоне.

МВФ даст денег только после новых тарифов на тепло

Новая программа поддержки экономической политики Украины будет утверждена только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ. Такое решение принял Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ).

Отмечается, что соответствующая информация содержится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов.

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Источник: korrespondent.net