В Запорожской области грибами отравились пять человек

В Запорожской области в течение последних нескольких дней зарегистрировано три случая отравления грибами, в результате которых пострадали пять человек. Об этом в среду, 24 октября, сообщила пресс-служба областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Отмечено, что все пострадавшие - жители Мелитополя.

"Горе-грибники ходили на "тихую охоту" самостоятельно и готовили грибы в домашних условиях. В двух случаях грибы собирались в селе Сосновка Мелитопольского района. Все пострадавшие живы благодаря тому, что вовремя обратились в лечебные учреждения, где получили надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В связи с этим Запорожский областной лабораторный центр Минздрава обратил внимание на то, что в Запорожском регионе и вблизи расположенных к нему областях растут только условно-съедобные грибы. При этом особую опасность представляет бледная поганка, которая часто становится похожей на съедобной гриб и может ввести в заблуждение даже опытных грибников.

Ранее в Одессе от отравления грибами умерла 18-летняя жительница Умани (Черкасская область).

Также сообщалось, что в Харьковской области, недалеко от поселка Старица Волчанского района, на двух братьев (23 и 30 лет), собиравших грибы, упало дерево. Их доставили в больницу, но один, 23-летний житель Волчанска, скончался, не приходя в сознание.

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Источник: korrespondent.net