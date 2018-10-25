В Норвегии начались крупнейшие учения США и НАТО с 2002 года

В Норвегии в четверг, 25 октября, начались масштабные стратегические учения НАТО Единый трезубец - 2018 (Trident Juncture 2018). Об этом сообщает Интерфакс.
Ожидается, что военные учения продлятся до 7 ноября, а в них принимают участие все виды вооруженных сил, 45 тысяч военных, десять тысяч транспортных средств, 150 единиц авиатехники и 70 кораблей из 31 страны.
"В маневрах примут участие как входящих в альянс страны, так и его партнеры - Финляндия и Швеция. Учения станут самыми масштабными в рамках НАТО за последние 16 лет", - говорится в сообщении.
Предполагается, что Единый трезубец - 2018 станет симуляцией отражения нападения на одну из стран альянса.
К берегам Норвегии уже подошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Гарри Трумэн, а также универсальный десантный корабль-вертолетоносец ВМС Франции Дисмюд (типа Мистраль) и французские фрегаты Бретань и Латуш Тревиль, которые также примут участие в маневрах.
Ранее четверо американских военных пострадали в ДТП, которое произошло в норвежской губернии Тренделаг. Они прибыли в страну на учения НАТО Trident Juncture.
Также сообщалось, что Украина будет участвовать в Trident Juncture как страна-партнер НАТО.
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Источник: korrespondent.net
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